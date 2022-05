Fabrizio Corona insieme in Calabria con la nipote del boss di ‘ndrangheta Su Instagram la nipote del boss di ‘ndrangheta Nicolino Grande Aracri ha postato una foto con l’ex paparazzo Fabrizio Corona, ora in affari con il fidanzato della ragazza: il nuovo socio in affari si trova ai domiciliari.

A cura di Giorgia Venturini

Dalla pagina Instagram di Nicole Grande Aracri

Fabrizio Corona in Calabria si immortala in una foto con la nipote del boss della ‘ndrangheta Nicolino Grande Aracri. Ad ospitarlo a Cutro infatti è Nicole Grande Aracri – incensurata e mai coinvolta in nessuna inchiesta – che ha postato la foto con l'ex paparazzo su Instagram: "Saluti da Cutro" è il messaggio accompagnato dalla foto e dal video. A far insorgere la polemica social il fatto che Nicole Grande Aracri è la figlia dell'avvocato Domenico, fratello del boss ergastolano.

Gli affari tra Fabrizio Corona e Domenico Ciampà

A dare la notizia è il Quotidiano del Sud che ha precisato che Fabrizio Corona è stato avvistato nel comune calabrese: qui avrebbe intrapreso una collaborazione commerciale con il compagno della ragazza, Domenico Ciampà che ha alle spalle un patteggiamento a 4 anni e 6 mesi di reclusione per tentato omicidio. Ora si trova ai domiciliari. Ciampà infatti qualche tempo fa non aveva accettato la fine della relazione con Nicole Grande Aracri che si era fidanzata con un altro ragazzo: per lui erano arrivate le manette dopo che ha tentato di sparare contro l'auto del rivale. Fortunatamente i proiettili non avevano ferito il conducente. La coppia poi era ritornata insieme. Ora Ciampà e Fabrizio Corona si sono messi in affari: hanno dato il via insieme a un brand di moda. La loro sede sarebbe ad Agrate Brianza e si concentrano sulla vendita di abbigliamento, accessori e cosmetici. In parallelo oltre ad Agrate Brianza hanno aperto una sede anche nella zona calabrese.

La lite tra Fabrizio Corona e Nina Moric

L'ex paparazzo era finito dei riflettori anche pochi giorni fa quando era stato protagonista di una lite con l'ex moglie Nina Moric. Corona era andato dalla donna per rivendicare un furto di denaro di cui aveva ritenuto la ex responsabile. La modella avrebbe chiamato i carabinieri parlando di un'aggressione. Ma una volta in casa i militari del Radiomobile hanno capito che nell'appartamento non c'era stata nessuna forma di violenza nei confronti della donna: la Moric ha anche sottolineato di non essere lei la responsabile della sparizione dei soldi a cui faceva riferimento Corona.