Fabrizio Corona è accusato di tentata estorsione: avrebbe ricattato una donna con un video intimo Fabrizio Corona rischia un nuovo processo per tentata estorsione. Una donna lo ha denunciato perché sarebbe stata ricattata dall’ex paparazzo con un video intimo che la ritraeva. La Procura di Milano ha chiesto per lui il rinvio a giudizio.

A cura di Enrico Spaccini

Fabrizio Corona (LaPresse)

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Fabrizio Corona con l'accusa di tentata estorsione. L'ex paparazzo era stato denunciato da una donna che si era rivolta a lui nel 2021 per un servizio editoriale e pubblicitario su un libro che lei voleva pubblicare. Poi, però, Corona l'avrebbe ricattata dopo aver realizzato un video intimo che la ritraeva. Ora il gup dovrà decidere se rinviare a giudizio l'ex fotografo.

La denuncia per tentata estorsione

Già nell'aprile del 2022 Corona era stato oggetto di perquisizione da parte dei carabinieri. L'indagine, coordinata dal pm Antonio Cristillo, era scaturita dalla denuncia della donna e l'ipotesi di reato erano di tentata estorsione e tentata truffa.

Secondo quanto riferito dalla donna, lei avrebbe pubblicato nel 2021 un libro tramite un contratto con Corona con il quale avrebbe avuto anche una relazione e avrebbe versato i soldi per la sponsorizzazione all'agenzia dell'ex paparazzo. Lo stesso Corona, però, avrebbe ricattato la donna usando un video intimo che aveva realizzato lui e che la ritraeva in pose intime dicendo che avrebbe potuto diffonderlo.

Corona si è fatto interrogare

L'avvocato di Corona, Ivano Chiesa, aveva già commentato la denuncia a Fanpage.it definendola come "l'ennesima bufala". Per la difesa, infatti, nonostante il lavoro pubblicitario sia stato eseguito come da accordi, il libro non avrebbe venduto come l'autrice si sarebbe aspettata.

Corona, dopo aver ricevuto notizia della chiusura delle indagini, si è fatto interrogare per spiegare le sue ragioni. Dopo aver stralciato la contestazione di tentata truffa, la Procura di Milano ha comunque chiesto il processo per la tentata estorsione. Toccherà al gup decidere per il processo o l'archiviazione.