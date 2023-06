Fabbricavano esplosivi con miscele acquistate sul web e poi pubblicavano foto e video: perquisiti 10 minori Sono dieci i ragazzini che oggi sono stati perquisiti a Milano perché avrebbero condiviso foto e video di armi ed esplosivi che creavano con alcune miscele acquistate su Internet.

A cura di Ilaria Quattrone

Dieci ragazzini sono stati perquisiti a Milano perché avrebbero condiviso foto e video su Telegram di armi ed esplosivi che creavano con alcune miscele acquistate su Internet. Le indagini, iniziate tra ottobre 2022 e febbraio 2023, hanno permesso agli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di poter trovar gli spazi utilizzati proprio per pubblicare quanto creato o acquistato.

I messaggi trovati sulle chat Telegram

Gli investigatori avrebbero trovato diversi messaggi in chat: "I miei genitori sono contrari alle armi allora me le fabbrico io" o ancora "Ci ho sparato con una glock vera", "Sono andato con un multitool con coltello, rischiato molto di andare al minorile" e infine "Io portavo quello a scatto nel giubbino". I ragazzini sarebbero andati in giro con coltelli e pistole a salve o da softair.

In alcune chat avrebbero chiesto addirittura consigli su come creare molotov, esplosivi e detonatori. Avrebbero anche pubblicato le foto degli ordigni: "Avete mai fatto una molotov? Io sì" o ancora "martedì provo a fare del napalm" o avrebbero chiesto di inviare video tutorial per fabbricare un detonatore.

Le perquisizioni in tutta Italia

Oggi, giovedì 29 giugno, gli investigatori della polizia postale – coordinati dal procuratore del Tribunale di Milano Ciro Cascone e dalla sostituta procuratrice Sabrina Sitaranto – insieme agli investigatori Digos e alle unità cinofile della polizia di Stato, hanno effettuato otto perquisizioni in diverse città italiane e in particolare tra Avellino, Lecce, Milano, Pisa, Sassari, Nuoro e Treviso.