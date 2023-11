Fa sesso per due anni con la figlia non ancora 14enne della compagna: 58enne condannato Un 58enne è stato trasportato in carcere perché deve scontare una pena definitiva di 7 anni di reclusione. L’uomo, infatti, ha avuto rapporti sessuali con la figlia non ancora 14enne della compagna quando questa andava al lavoro.

A cura di Enrico Spaccini

Un 58enne è stato arrestato dai carabinieri perché deve scontare una pena di 7 anni di reclusione perché ritenuto colpevole di aver commesso atti sessuali con una minorenne nel periodo compreso tra il 2018 e il 2020. A raccontare gli abusi era stata la stessa ragazzina alla madre, confidandole di aver avuto ripetuti rapporti con il suo nuovo compagno quando lei era al lavoro. La condanna è divenuta definitiva dopo che la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal 58enne.

I rapporti sessuali quando la madre andava al lavoro

La prima condanna risale all'ottobre del 2022 ed è stata emessa dal Tribunale di Cremona. Per il giudice, il 58enne, con precedenti di polizia, aveva avuto rapporti sessuali con la figlia non ancora 14enne della compagna tra il 2018 e il 2020. A raccontare di quegli atti era stata proprio la ragazzina che si era confidata con la madre.

In un primo momento la donna non riusciva a credere che ciò fosse vero, ma quando la figlia le ha spiegato cosa accadeva quando lei usciva di casa per andare al lavoro ha deciso di denunciare il 58enne ai carabinieri. Dopo i dovuti accertamenti dei militari, l'uomo è stato condannato a 7 anni di reclusione.

La sentenza di Appello e la decisione della Cassazione

Lo scorso giugno, la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la condanna al 58enne e ora la Cassazione ha dichiarato inammissibile il suo ricorso. In questo modo, la condanna è divenuta definitiva.

I carabinieri hanno, quindi, dato esecuzione all'ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio esecuzioni penali della Procura di Cremona e hanno arrestato il 58enne, trasportandolo poi al carcere di Lodi dove sconterà la pena di 7 anni di reclusione.