Fa la pipì per strada, 5.000 euro di multa

Un ragazzo di 29 anni è stato multato per cinquemila euro per aver urinato sul piazzale di un centro commerciale. Il 29enne, originario di Mariano Comense ma domiciliato a Cassago Brianza, è stato colto in flagrante dai carabinieri di Seregno. Fermato, è stato poi sanzionato della cifra riportata qui sopra. Il giovane è stato fermato e denunciato dai militari con l'accusa di atti contrari alla decenza e deturpamento di luogo pubblico.

Tutto è successo verso le quattro di stamattina, lunedì 18 luglio, a Verano Brianza. Il 29enne ha trovato un luogo isolato per espletare i suoi bisogni proprio nel momento in cui sopraggiungeva una pattuglia dei carabinieri. I militari, scesi dal veicolo, l'hanno fermato applicando l’articolo 726 del codice penale che porta alla sanzione minima di 5.000 euro fino ad un massimo di 10.000 per chi in luogo pubblico o esposto al pubblico compie atti contrari alla pubblica decenza. Tra gli esempi, anche fare la pipì per strada.

Il 29enne si trovava nel piazzale di un centro commerciale

Il 29enne, al momento del fermo, si trovava nei pressi di alcuni ristoranti di fast food e tra i due centri commerciali di Eurospin e Tigotà. Il ragazzo è stato quindi denunciato per atti contrari alla decenza e deturpamento di luogo pubblico. L'operazione, fanno sapere dall'Arma, rientra nei controlli del territorio per limitare al massimo il fenomeno della movida estiva i comportamenti non consoni, per lo più schiamazzi e disturbo della quiete pubblica. Nel 2016 un docente fu sospeso e poi riammesso alla cattedra in Val Brembana per non aver segnalato una denuncia simile.