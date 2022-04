Ex avvocato spara ai passanti e alle auto parcheggiate: bloccato e denunciato L’ex legale di 51 anni avrebbe prima appeso immagini pornografiche alle auto e solo dopo avrebbe aperto il fuoco: è stato denunciato dalla polizia per danneggiamento e tentate lesioni.

A cura di Giorgia Venturini

Momenti di paura a Milano venerdì scorso. Un uomo, riconosciuto dopo essere un ex avvocato, ha sparato alcuni colpi d'arma da fuoco ai passanti prima di puntare il mirino anche contro le auto in sosta e le vetrate di alcuni balconi. Dalle prime informazioni, l'ex legale di 51 anni avrebbe prima appeso immagini pornografiche alle auto e solo dopo avrebbe aperto il fuoco. Tutti dettagli e accertamenti che hanno richiesto alcune ore di indagini alla polizia della Questura di Milano. Venerdì l'allarme è stato dato da alcuni residente della zona: gli agenti sono riusciti a identificare e raggiungere l'uomo disarmandolo. Ora il 51enne è stato denunciato dalla polizia per danneggiamento e tentate lesioni.