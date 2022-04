Lanciava la cocaina ai clienti dal balcone di casa: preso 25enne Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti: vendeva la droga lanciandola dal balcone o lasciandola nella cassetta delle lettere.

A cura di Ilaria Quattrone

Droga lanciata dai clienti o recapitata nella cassetta postale: è così che un uomo di 25 anni riforniva i suoi clienti. A scoprire il sistema che aveva messo a segno sono stati i carabinieri di Luino, comune in provincia di Varese. Stando alle ricostruzioni dei militari, guidati dal capitano Alessandro Volpini, l'uomo aveva trasformato il suo appartamento in una specie di filiale dello spaccio.

Il sistema utilizzato per vendere la droga

Ed è così che consegnava la droga a un giro stretto e conosciuto di clienti che vedevano in lui un punto "sicuro": i militari lo hanno visto mentre lanciava delle palline di coca dal balcone o hanno intercettato delle bustine di marijuana che venivano inviate come una raccomandata. Il 25enne era comunque un volto noto alle forze dell'ordine: a dicembre scorso aveva subito una perquisizione domiciliare dove erano stati trovati soldi, un bilancino, quindici grammi di cocaina e lo stesso quantitativo di marijuana.

Il 25enne è stato arrestato e portato in carcere

I carabinieri, quest'inverno, lo hanno visto mentre lanciava dal balcone mezzo grammo di cocaina mentre il cliente gli lanciava all'insù il denaro nascosto in un pacchetto vuoto di sigaretta. Altre volte chiedeva ai clienti di lasciare la somma pattuita nella cassetta delle lettere dove poi lui lasciata la sostanza richiesta. Il 25enne, che risiede a Luino, è stato arrestato come disposto nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari. Il ragazzo è stato portato al casa circondariale "Miogni" di Varese dove rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.