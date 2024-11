video suggerito

Evade dal carcere di Bollate a Milano: arrestato mentre festeggiava il compleanno con la moglie Un uomo di 41 anni è stato arrestato oggi pomeriggio perché accusato di essere evaso dal carcere di Bollate (Milano): è stato trovato in un ristorante intento a festeggiare il compleanno con la moglie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo scorso 22 giugno un uomo di 41 anni è scappato dal carcere di Bollate, che si trova in provincia di Milano. Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 19 novembre, è stato arrestato dal nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria a Mariano Comense, che si trova in provincia di Como.

Il 41enne, che sarebbe Cristian Braidich, è stato trovato in un ristorante: stava infatti festeggiando il suo compleanno in compagnia della moglie. Considerato un "pezzo grosso" della malavita delle "Case bianche" e cioè nella zona tra viale Fulvio Testi e viale Sarca a Milano, era stato arrestato il 16 agosto 2022. Alle spalle ha diversi precedenti. Tra questi: furti, droga, ricettazione, detenzione, porto abusivo di armi e falsa testimonianza.

Quando è scappato dall'istituto penitenziario di Bollate, aveva da scontare altri otto anni. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe fuggito sfruttando il momento in cui stava lavorando nell'officina che si trova vicino al carcere. Il 41enne – che è conosciuto con il soprannome "Il Gatto" – è riuscito a eludere la sorveglianza e avrebbe saltato il muro di cinta.

In questo modo avrebbe fatto perdere le proprie tracce. L'inchiesta, che è stata condotta dalla polizia penitenziaria, ha permesso di accertare che in questi mesi non si è mai allontanato dalle province di Milano e di Monza. Al termine delle indagini è stato possibile individuarlo con precisione e arrestarlo.