Evacuato un liceo di Milano per una fuga di gas: intossicati nove studenti Nove studenti, tra i 18 e i 20 anni, sono rimasti lievemente intossicati durante una fuga di gas al liceo linguistico Artemisia Gentileschi di via Natta a Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Il liceo linguistico Artemisia Gentileschi di via Natta a Milano è stato evacuato nella mattina di oggi mercoledì 11 ottobre per una fuga di gas. Stando alle prime informazioni nove studenti, tra i 18 e i 20 anni, sono rimasti lievemente intossicati e sono stati subito soccorso. L'allarma è stato lanciato verso le 11.30 e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Milano, gli agenti della Questura e i sanitari del 118.

Dai primi accertamenti è emerso che la fuga di gas è stata provocata da un cantiere stradale a pochi passi dal liceo. Una volta accertato che la scuola era in sicurezza gli alunni dopo un'ora e mezza sono entrati in aula in tutta sicurezza. I tecnici sono al lavoro per riparare la conduttura e impedire altre fughe di gas.