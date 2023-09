Evacuate 50 persone da un ufficio di Milano: diffusa nell’aria una sostanza non identificata È successo all’interno della sede di Yoox in via Morimondo a Milano, intorno alle 11 di mattina. Dei 50 dipendenti evacuati, in 37 hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari sul posto e hanno lamentato bruciore agli occhi e alla gola.

Foto di repertorio

Sono stati evacuati 50 dipendenti di un ufficio milanese, dopo aver inalato un gas ancora non identificato. È successo intorno alle 11 di mattina in via Morimondo 17, traversa del Naviglio Grande a sud della città, all'interno della sede del colosso dell'e-commerce Yoox. In 37, tutti dipendenti, hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari del 118 sul posto, lamentando bruciori diffusi a occhi e gola: nessuno, al momento, è stato ricoverato in ospedale.

Sono al lavoro intanto gli esperti del nucleo NBCR (nucleare – biologico – chimico – radiologico) dei Vigili del fuoco per stabilire il tipo di sostanza inalata all'interno degli uffici.

(Articolo in aggiornamento)