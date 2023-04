Esplode un’azienda in Brianza: tre lavoratori ustionati Nella mattinata di oggi lunedì 17 aprile nella ditta di via San Cassiano a Macherio (Monza e Brianza) c’è stata una forte esplosione: tre operai sono rimasti ustionati, due in modo serio.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Momenti di panico in un'azienda brianzola. A Macherio nella mattinata di oggi lunedì 17 aprile nella ditta di via San Cassiano c'è stata una forte esplosione. Su cosa sia accaduto tutto è ancora da chiarire. Nell'esplosione sono state coinvolte tre persone, due delle quali ustionate in modo grave.

Subito i colleghi hanno allertato i soccorsi. Sul posto si sono precipitate ambulanze, automedica oltre che i carabinieri, gli agenti di polizia, i tecnici Ats e i vigili del fuoco. Tutti ora sono al lavoro per cercare di capire quanto accaduto ed evitare che un altro fatto simile non si ripeta. Dopo essere stati soccorsi sul posto, i feriti sono stati trasferiti in ospedale dove si trovano ancora ricoverati. Due di loro restano ancora gravi, mentre un terzo ha riportato ferite meno profonde.