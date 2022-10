Esplode una tubatura dell’acqua: camion inghiottito dall’asfalto Una voragine nell’asfalto. Otto ore senza acqua, e un camion inghiottito da una crepa nel terreno. È successo domenica mattina a Brescia, in via Ambaraga, intorno…

È successo domenica mattina a Brescia, in via Ambaraga, intorno alle 8. Tutto è partito dalla segnalazione dei residenti della zona, nel complesso circa un centinaio di persone, che lamentavano la mancanza di acqua in casa. La causa? Un guasto a una tubatura, presto individuata.

Il furgone inabissato nell'asfalto e l'acqua in strada a Brescia

Tecnici e operai di A2A sono infatti subito intervenuti: è stata individuata la rottura di un tubo a poco meno di due metri di profondità. La perdita ha dunque interrotto l'erogazione dell'acqua (comunque sospesa durante i lavori di ripristino, che sono proseguiti fino al tardo pomeriggio).

Tutto è bene quel che finisce bene? Non proprio. Durante le operazioni di riparazione, accade l'impensabile: come una nave durante un naufragio in mare, un furgone si inabissa di fianco nel terreno. Sprofondando nel piccolo cratere di asfalto, acqua e fango che si è formato per restaurare le tubature danneggiate.

I disagi per residenti e automobilisti

Così, via Ambaraga è stata chiusa fino a sera. E stamattina gli operai sono tornati di nuovo al lavoro, per la riasfaltatura della strada cittadina. Più che una strada, una stradina stretta tra le abitazioni. Che ieri si è in larga parte allagata, causando disagi alla circolazione e soprattutto agli abitanti del quartiere.