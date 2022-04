Esplode una baita dopo una fuga di gas a Sorico: muore schiacciato dalle macerie un uomo Una fuga di gas ha provocato il crollo di una vecchia baita dove viveva un anziano a Sorico, in provincia di Como. L’uomo è stato trovato senza vita sotto le macerie. Non ci dovrebbero essere altri dispersi.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia nel pomeriggio di oggi mercoledì 20 aprile a Sorico, in provincia di Como. Qui si è sentita una forte esplosione in una zona boschiva: solo qualche minuto dopo si è scoperto che una fuga di gas aveva provocato il crollo di una vecchia baita dove viveva un anziano. La casa era su due piani e si trova nella frazione di Albonico. Una parte è crollata completamente.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che dopo aver scalato per alcune ore hanno trovato il cadavere dell'anziano residente. Per recuperare il corpo dell'uomo i vigili del fuoco hanno dovuto spegnere le fiamme divampate a causa dello scoppio e rimuovere tutte le macerie. Come riportano i giornali locali, in queste ore sono ancora al lavoro gli esperti in ricerche e salvataggio e del nucleo investigativo antincendi: stanno provvedendo a tutti gli accertamenti del caso. Ancora sconosciuta la causa dell'esplosione che ha provocato la morte all'anziano. Al momento non risultano altre persone disperse.