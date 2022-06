Esplode il motore di una barca a Porto Valtravaglia, ferito un ragazzo di 19 anni È esploso il motore di una imbarcazione a Porto Valtravaglia, comune in provincia di Varese: un operaio di 19 anni è rimasto ferito e ha riportato delle ustioni.

Ha riportato diverse ustioni il ragazzo di 19 anni coinvolto in un incidente al Porto Valtravaglia, nel territorio della provincia di Varese. Stando a una prima ricostruzione, il motore della barca in cui si trovava è esploso. L'incidente si è verificato attorno alle 19 di ieri, mercoledì 29 giugno. Il ragazzo si trovava in un cantiere nautico di viale Lucchini a Punta Molino.

Ha riportato ustioni a un braccio e a una gamba

Il 19enne, che stava lavorando, ha riportato delle ustioni a un braccio e a una gamba. Dopo essersi buttato in acqua, è stato soccorso dal personale medico e paramedico del 118. Non sarebbe in pericolo di vita e non avrebbe riportato ferite gravi. Oltre agli operatori del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Luino che si sono occupati di spegnere le fiamme e metterla in sicurezza. Il fumo era visibile da chilometri di distanza. Il 19enne è stato trasferito in codice giallo all'ospedale Di Circolo di Varese. Adesso si cercherà di capire cosa possa aver causato l'esplosione del motore.

L'incidente di domenica sul Lago Maggiore

Solo alcuni giorni fa, domenica 26 giugno, sul Lago Maggiore si è verificato un altro incidente con la barca a vela. L'imbarcazione si è capovolta e le persone che si trovavano su, sono stati salvati dalla guardia costiera. L'allarme era stato dato alla mattina, attorno alle 10.45. Tre persone, genitori e figlio, sono stati salvati. Nessuno di loro era in gravi condizioni, tanto che non è stato necessario fornire cure mediche. Anche in quest'occasione, non è stato possibile capire cosa possa aver causato il capovolgimento della barca.