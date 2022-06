Barca a vela si capovolge sul Lago Maggiore: recuperate e salvate tre persone Una barca a vela si è capovolta sul Lago Maggiore facendo così cadere tre persone: tutte e tre sono state salvate dalla Guardia Costiera.

A cura di Ilaria Quattrone

La loro barca a vela si è capovolta e per fortuna sono stati salvati appena in tempo dalla guardia costiera: è successo tutto nella mattinata di oggi, domenica 26 giugno, sul Lago Maggiore. L'allarme è scattato attorno alle 10.45: una donna ha infatti chiamato i soccorsi descrivendo la situazione. I soccorsi si sono quindi precipitati così da evitare il peggio.

Il recupero da parte della guardia costiera

Quattro minuti dopo la telefonata, sono state recuperate tre persone: tutti e tre sono in buone condizioni di salute e per fortuna non hanno bisogno di cure mediche. Subito dopo il loro recupero da parte della motovedetta veloce Cp701, sono iniziate le operazioni per rimettere in sicurezza l'imbarcazione. Dopo quanto accaduto in mattinata, i militari hanno voluto spiegare come per evitare incidenti simili sia necessario indossare o avere sempre le cinture di salvataggio.

Ancora nessuna notizia dell'uomo sparito nel lago di Garda

Sono state proprio queste a evitare il peggio e far sì che i tre rimanessero a gala fino all'arrivo dei soccorritori. Ancora nessuna notizia invece dell'uomo di 33 anni che nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 25 giugno, ha noleggiato un pedalò scomparendo poi misteriosamente. Scenario di questo tragico evento è stato il lago di Garda.

Un'ora e mezza dopo essersi allontanato dalla spiaggia Feltrinelli di Desenzano, la Croce rossa ha trovato l'imbarcazione, ma di lui nessuna traccia. Da allora proseguono incessanti le ricerche per individuare il corpo: gli investigatori indagano su varie piste il malore, l'incidente e non escludono nemmeno il gesto estremo.