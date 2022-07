Disperso con la barca a vela nel lago di Como: si cerca turista da oltre 12 ore Sul lago di Como si cerca un turista tedesco scomparso dal pomeriggio di ieri. Uscito in barca a vela, non è mai rientrato. L’imbarcazione è stata trovata alla deriva.

Immagine di repertorio

È uscito con la barca a vela nel lago di Como durante la giornata di giovedì 21 luglio e non ha più fatto ritorno. Così ieri sera sono scattate le ricerche dei vigili del fuoco e dei carabinieri, che per ora non hanno ancora prodotto risultati. Nello specchio lacustre si cerca un turista tedesco di età non nota che è partito da Domasco.

Disperso con la barca a vela

Sulle sue tracce ci sono le squadre dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Como e i militari. Questi stanno setacciando le sponde del lago per provare a rintracciarlo via terra, rintracciando l'imbarcazione alla deriva in località Colico. Nel frattempo, in serata l'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha fatto alzare in volo l'elicottero per le ricerche dall'alto. Le indagini sono partite da Domasco, paese dal cui molo è partito il turista scomparso senza ancora fare ritorno. Nella giornata di oggi, venerdì 22 luglio, dopo il ritrovamento della barca a vela dell'uomo, le ricerche si sono concentrate sul territorio e le acque adiacenti a Colico.

Manovre pericolose vicino ai bagnanti, paura sul Lago di Garda

Nella giornata di mercoledì 20 luglio, due persone sono state pesantemente sanzionate per aver operato manovre folli a ridosso di un litorale del Lago di Garda. I due, a bordo di una moto d'acqua e di un motoscafo, si sono pericolosamente spinti a ridosso dei bagnanti che si sono dati alla fuga spaventati. Intervenuta la Guardia Costiera che li ha bloccati, identificati e sanzionati. I controlli dopo la tragedia di Umberto e Greta sono aumentati esponenzialmente nelle acque del Garda per evitare tragedie simili.