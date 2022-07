Manovre pericolose di una moto d’acqua e un motoscafo a ridosso della spiaggia, paura tra i bagnanti Paura nella giornata di ieri, mercoledì 20 luglio, nelle acque del Lago di Garda in territorio di Lonato.

Paura nella giornata di ieri, mercoledì 20 luglio, nelle acque del Lago di Garda in territorio di Lonato dove una moto d'acqua e un grosso motoscafo hanno improvvisato manovre pericolose che, se non interrotte, avrebbero potuto mettere a rischio l'incolumità dei bagnanti. Interessata la zona del Lido di Lonato. I controlli sul lago sono aumentati esponenzialmente dopo la tragedia di Umberto e Gaia, travolti e uccisi da due cittadini tedeschi.

Moto d'acqua e motoscafo guidano pericolosamente sul Lago di Garda

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, ad intervenire è stata la Guardia Costiera che ha fatto fermare i motori ai due mezzi che si erano avvicinati pericolosamente alla spiaggia. I due conducenti dei mezzi nautici sono stati fermati e i proprietari sanzionati con diverse multe, alcune delle quali molto salate, per violazione al Codice della Nautica, navigazione in zona riservata alla balneazione e navigazione pericolosa.

Controlli aumentati dopo la tragedia di Umberto e Greta

A partire da inizio 2022, riporta BresciaToday, la Guardia Costiera del Lago di Garda ha sanzionato un totale di 196 persone, quasi sempre per navigazione pericolosa. I controlli sono diventati più stringenti dopo la tragedia che ha riguardato Umberto e Greta, la coppia di fidanzati travolta e uccisa da un'imbarcazione guidata, in modo folle, da due cittadini tedeschi che non si sono accorti di nulla. I due imputati sono stati condannati lo scorso marzo a due anni e sei mesi, mentre il secondo, cioè chi era alla guida quella sera, dovrà scontare una condanna a quattro anni e sei mesi.