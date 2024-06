Esce per un’escursione nella Valle dell’Inferno e precipita per 15 metri: morto Gianfranco Biavaschi

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

È stato trovato senza vita questa mattina, sabato 22 giugno, Gianfranco Biavaschi. Il 73enne di Chiavenna, in provincia di Sondrio, era uscito di casa nel pomeriggio di ieri per andare a fare un'escursione nella zona della Valle dell'Inferno, sulle Alpi Orobie. Non vedendolo rientrare, i parenti hanno dato l'allarme. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte, fino a quando Biavaschi è stato trovano senza vita. L'ipotesi è che sia scivolato e caduto da un precipizio per almeno 15 metri.

L'escursione nella Valle dell'Inferno

La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 19:30 del 21 giugno. Biavaschi era uscito di casa, a Chiavenna, poco dopo le 16 dicendo che sarebbe andato verso la Valle dell'Inferno a fare un'escursione. Diventata ormai quasi sera e non avendo più sue notizie, i parenti hanno dato l'allarme.

La preoccupazione più grande era che il 73enne si fosse tolto la vita. In questi giorni, infatti, è deceduta la sua anziana madre, di 101 anni, gettandolo nella disperazione. Le lesioni che sono state riscontrate dai sanitari al momento del ritrovamento, però, rendono più probabile l'ipotesi che Biavaschi, sposato e padre di due figli, sia scivolato e precipitato per 15 metri.

Il ritrovamento di Biavaschi

Alle ricerche hanno partecipato i carabinieri, insieme ai cani molecolari, i vigili del fuoco permanenti e volontari di Mese, il soccorso alpino e il soccorso alpino della Guardia di finanza. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 12:30 del 22 giugno nelle zone proprio della Valle dell’Inferno, poco distante da Sommarovina di San Giacomo Filippo.

I soccorritori hanno trovato il 73enne senza vita e con i segni di un forte trauma al bacino. Questo elemento farebbe pensare proprio che Biavaschi sia deceduto in seguito a una caduta da scivolamento. Come riportato da la Provincia di Sondrio, la sua salma è stata trasportata nella camera mortuaria dell’ospedale di Chiavenna. L'autorità giudiziaria dovrà valutare se sottoporla ad accertamenti o riconsegnarla alla famiglia per il funerale.