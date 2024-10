video suggerito

Esce fuori strada e si schianta contro un ponte di cemento: muore l’operaio 37enne Marco Ghiroldi L’incidente si è verificato in provincia di Torino, lungo la provinciale 13. La vittima, Marco Ghiroldi, un operaio di 37 anni stava percorrendo il tratto stradale quando ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro un ponte di cemento. A nulla è servito il repentino intervento dei soccorsi, il ragazzo è morto sul colpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nella prima serata di ieri, martedì 15 ottobre, si è verificato un gravissimo incidente in provincia di Torino. Un operaio di 37 anni, Marco Ghiroldi, residente a Varese, stava percorrendo la provinciale 13 quando ha perso la vita schiantandosi con la sua auto contro un ponticello di cemento.

A nulla è valso il tempestivo intervento delle forze dell'ordine e del personale sanitario che ha tentato di rianimare il ragazzo. Al momento non risultano coinvolti altri mezzi. Continuano i rilievi da parte dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire con esattezza la vicenda.

La dinamica dell'incidente

Erano circa le 21 quando Marco Ghiroldi – l'operaio di una ditta bergamasca in trasferta in provincia di Torino – stava percorrendo la provinciale 13 che porta da Busano a Front Canavese. Il 37enne era alla guida della sua Renault Escape quando improvvisamente su un tratto rettilineo dell'arteria stradale ha perso il controllo della vettura e dopo essere precipitato nel fossato si è scontrato contro un ponticello di cemento che era presente a lato della corsia.

La situazione è sembrata subito molto grave viste le condizioni in cui era ridotta l'automobile che si era accartocciata a causa dell'impatto.

I tentativi di soccorso

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine allertate dai passanti che hanno assistito all'incidente. In particolar modo i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese coadiuvati dai carabinieri di Rivara hanno lavorato in maniera estenuante per estrarre dalle lamiere il ragazzo. Sul luogo dell'incidente è intervenuto l'elisoccorso del 118 atterrato in un prato vicino alla provinciale.

Tuttavia, il repentino intervento del personale sanitario non è stato sufficiente, il 37enne era morto sul colpo dopo lo schianto contro il ponticello di cemento.

I carabinieri di Rivara hanno accertato che nell'incidente non sono state coinvolte altre automobili, continuano i rilievi per tentare di ricostruire le possibili cause che hanno fatto perdere il controllo della Renault Escape alla giovane vittima.