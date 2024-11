video suggerito

Esce di casa per fare un giro in bici e scompare: 16enne trovato morto in un fiume Il 16enne scomparso da sabato pomeriggio è stato trovato morto nelle acqua del fiume Oglio nella sera di ieri domenica 3 novembre. I soccorritori hanno prima trovato la sua bicicletta e i vestiti sulla riva.

A cura di Giorgia Venturini

Un ragazzino di 16 anni è stato trovato morto annegato nelle acque del fiume Oglio. Il ritrovamento è avvenuto verso la mezzanotte di ieri 3 novembre nel comune di Torre d'Oglio, in provincia di Mantova. Per la vittima purtroppo non c'è stato nulla da fare: si sa che era originario dell'India e che era residente a Cizzolo di Viadana, nella Bassa Mantovana. Si indaga per capire quanto accaduto.

A trovare il corpo sono stati i vigili del fuoco. A lanciare l'allarme della scomparsa sono stati i suoi famigliari verso le 18.30 di sabato 2 novembre quando il giovane era uscito di casa ma dopo ore non era ancora tornato a casa e non rispondeva alla chiamate. Subito si sono attivati anche i volontari della Protezione Civile e le forze dell'ordine. A un certo punto delle ricerche i soccorritori hanno trovato i vestiti e la bicicletta del 16enne lungo il fiume. Così sono stati attivati i sommozzatori dei vigili del fuoco. Qualche ora il triste ritrovamento.

Ora si indaga per scoprire quanto accaduto. Stando alle prime informazioni il 16enne era uscito di casa dicendo alla famiglia che avrebbe incontrato un amico, senza mai però arrivare da lui nelle ore successive. Come riporta Brescia Today, al momento si vagliano tutte le piste investigative: le forze dell'ordine non escludono la possibilità che si sia trattato di una morte accidentale oppure di un gesto estremo. Intanto sul corpo del giovane è stata disposta l'autopsia.