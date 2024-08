video suggerito

Esce dal carcere e crea un finto profilo Instagram per perseguitare di nuovo la ex, lei: "È un incubo" Un uomo era stato condannato per atti persecutori nei confronti della ex compagna: una volta tornato libero ha creato una pagina Instagram con un finto profilo per continuare a perseguitare la donna.

A cura di Giorgia Venturini

Nulla sono servite denunce e mesi di cella. Una volta uscito dal carcere l'uomo ha continuato a perseguitare la ex compagna, una 33enne del Cremonese. E così dopo già una condanna per atti persecutori e revenge porn, la donna è stata costretta a denunciarlo una seconda volta. Ha raccontato quello che è successo al Corriere della Sera. "Dopo cinque mesi di carcere e a sole cinque ore dalla sentenza di condanna è tornato libero, poco dopo ha continuato a perseguitarmi. È diventato un incubo".

L'uomo infatti era stato già condannato lo scorso 18 luglio per atti persecutori e revenge porn a 2 anni di reclusione con il beneficio della condizionale. Contando anche che aveva cinque mesi di custodia cautelare scontati prima della sentenza nel penitenziario di Bergamo. Nulla di tutto questo però è servito: una volta di nuovo libero ha cercato subito di ricontattare la ex su Instagram.

Il condannato avrebbe creato sui social profili finti per cercare di non essere scoperto ed era arrivato anche a creare una finta pagina di giornale dove aveva ricominciato a insultare la donna. La vittima, spaventata, nel tempo aveva provato anche a cambiare due posti di lavoro e due città, ma purtroppo l'uomo aveva sempre scoperto dove si trovava. L'incubo quindi non è finito: "Non mi sento tutelata. Sia prima che lo portassero in carcere, quando continuava a tartassarmi, che dopo, ha fatto di tutto per non lasciarmi andare. A che cosa è servito?".