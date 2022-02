Esce a prendere la pizza e non torna, sequestrata la casa di Carmine D’Errico: si indaga per omicidio Carmine D’Errico è uscito di casa il 30 dicembre scorso per prendere la pizza e non è più tornato a casa. I carabinieri hanno sequestrato la sua casa e indagano per omicidio.

Si infittisce il giallo relativo alla scomparsa di Carmine D'Errico, il 65enne uscito di casa il 30 dicembre annunciando di andare a prendere una pizza e mai tornato. Lunedì scorso i carabinieri di Cusano Milanino hanno posto sotto sequestro la sua abitazione nel paese in provincia di Milano così da poter effettuare tutti i rilievi scientifici necessari per provare a risolvere il caso. Carmine è stato visto vivo l'ultima volta nella serata dell'antivigilia di Capodanno 2021.

Scomparsa di Carmine D'Errico, sequestrata la casa: si indaga per omicidio

Al figlio, presente con lui in casa in via Libertà, ha detto di voler andare a comprare una pizza. Qualche giorno dopo, il 65enne sarebbe dovuto andare via con amici per una breve vacanza fissata da qualche tempo. L'arrivo dei militari ha messo ansia ai suoi concittadini, inizialmente alle prese anche con la gestione della notizia, poi rivelatasi falsa, dell'arresto del figlio dell'uomo, Lorenzo, di 25 anni. I carabinieri, secondo quanto riportato da Il Giorno, in realtà, lo avevano prelevato e accompagnato in caserma per poter procedere al sequestro dell'abitazione nella quale vive con il padre. Al momento, il 25enne starebbe vivendo in provincia di Parma dalla compagna. A denunciare la scomparsa di Carmine era stato proprio Lorenzo che ai carabinieri aveva raccontato i momenti subito antecedenti alla scomparsa del padre. L'indomani mattina alla sera durante la quale il 25enne ha visto uscire il 65enne, Lorenzo ha trovato la camera da letto di Carmine aperta ma senza che l'uomo vi fosse al suo interno. Il suo cellulare, inoltre, risultava staccato. Ora i carabinieri stanno indagando con l'ipotesi di reato di omicidio a carico di ignoti.