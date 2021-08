Esce a cercare funghi e scompare: scattano le ricerche per un uomo di 59 anni In Alta Val Brembana si cerca un uomo di 59 anni di cui non si hanno più sue notizie da ieri mattina, da quando è uscito di casa per andare a cercare funghi senza però fare ritorno. A dare l’allarme è stata la moglie in serata. Ora sono impegnati per le ricerche i vigili del fuoco e il soccorso alpino che dopo poche ore hanno individuato la sua auto parcheggiata ai bordi del bosco.

A cura di Giorgia Venturini

È uscito per andare a cercare funghi ma non ha più fatto ritorno. Così sono scattati i soccorsi e le ricerche per un uomo di 59 anni. Stando a quanto riporta l'Eco di Bergamo, a dare l'allarme è stata la moglie che, preoccupata per non aver più visto tornare il marito, ha lanciato l'allarme. Ora tutta Pizzatorre, paese dell'Alta Val Brembana, cerca il 59enne.

Non si hanno più sue notizie da ieri mattina

Di certo si sa che non si hanno più sue notizie dalla mattina di sabato 21 agosto e il suo cellulare continua a suonare senza però mai avere risposta. Sul campo impegnati per le ricerche ci sono anche i vigili del fuoco e il soccorso alpino che dopo poche ore hanno individuato la sua auto parcheggiata ai bordi del bosco dove il 59enne si sarebbe avventurato alla ricerca di funghi. In aiuto dei soccorritori ci sono anche i droni con il termoscanner che permette di rilevare il calore del corpo di un essere umano anche di notte. Si teme che possa essere stato coinvolto in un incidente in montagna. Tutti ora sperano di trovarlo il prima possibile.

Trovato vivo un milanese di 62 anni caduto in un dirupo in Toscana

Lieto fine per le ricerche di un milanese di 62 anni che era precipitato da una montagna mentre stava facendo un'escursione in Toscana. Il 62enne milanese è stato salvato dal soccorso alpino e speleologico e portato al sicuro. Ha riportato diversi traumi e ferite ed è stato quindi trasferito all'ospedale più vicino dove risulta ancora ricoverato. A lanciare l'allarme è stata la moglie che non lo ha visto più tornare indietro. Fortunatamente, nonostante la rovinosa caduta, è riuscito a salvarsi. L'uomo è caduto dalla cresta del Monte Carchio (Massa Carrara), all'altezza del comune di Montignoso.