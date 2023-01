“Ero congelata, continuavo a dire no”, parla la vittima di violenza sessuale del calciatore Mattia Lucarelli Agli inquirenti la ragazza che ha denunciato la violenza sessuale da parte del calciatore Mattia Lucarelli racconta che continuava a dire di no, “ero congelata”.

A cura di Giorgia Venturini

Davanti agli inquirenti la turista americana, vittima di violenza sessuale lo scorso marzo, racconta cosa è successo. Nel corso dell'incidente probatorio dello scorso 20 dicembre al giudice per le indagini preliminari Sara Cipolla fa il nome dei due calciatori del Livorno Mattia Lucarelli e Federico Apolloni.

"Quando ho compreso quello che stava succedendo – racconta la ragazza – ero rimasta congelata". La giovane turista spiega di essere di essere stata "atterrita, perché praticamente lui era dentro di me mentre io gli ripetevo che ho un ragazzo, ho detto di no. Perché questo non poteva succedere, ho detto di no".

Davanti al gip la ragazza ha più volte ribadito che stava "comunque muovendo la testa, continuando a dire di no". Parole che si leggono anche nell'esame a cui hanno partecipato le difese dei due arrestati: la ragazza nell'ordinanza di misura cautelare "affermava di aver detto chiaramente di non volere avere un rapporto sessuale, di aver anche verbalizzato il suo dissenso al rapporto".

Cosa è successo la notte della violenza

Ora Mattia Lucarelli, terzino sinistro 23enne del Livorno in Serie D e figlio dell'ex bomber della squadra toscana Cristiano Lucarelli, e un altro terzino del Livorno, il 22enne Federico Apolloni, dovranno chiarire tutto su cosa accadde qualche mese fa. Al momento stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, i due avrebbe conosciuto la studentessa in una discoteca di Milano, il Gattopardo in zona corso Sempione. La ragazza era in compagnia di alcune amiche e avrebbe accettato un passaggio in auto dai giovani.

Invece di accompagnarla a casa, però, l'avrebbero condotta in un appartamento in centro città dove sarebbe stata costretta a subire atti sessuali commessi, in particolare, dai due arrestati. Con loro c'erano altri giovani che però gli inquirenti devono ancora identificare: in tutto il gruppo era formato da cinque giovani. Tutto dovrà essere chiarito durante le indagini.