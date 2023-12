Era ricercato per tentato omicidio: dopo 4 mesi è stato arrestato in un bar Un uomo di 37 anni è stato arrestato dopo 4 mesi di ricerche perché accusato di tentato omicidio: ha sparato a un uomo in un bar della provincia di Brescia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Nella serata di ieri, venerdì 22 dicembre, un uomo di 37 anni è stato arrestato a Brescia: era ricercato da quattro mesi perché accusato di tentato omicidio. Il 37enne, infatti, la scorsa estate aveva esploso un colpo di pistola in direzione di un uomo in un locale di Bedizzole, comune del Bresciano. Fortunatamente non era riuscito a colpirlo, ma era scappato facendo perdere le proprie tracce. Dopo mesi di ricerche, è stato rintracciato e arrestato.

Il presunto responsabile è nato a Gavardo, ma è residente a Capriano. Non è chiaro perché abbia esploso quel colpo di pistola, ma secondo gli inquirenti non è riuscito a colpirlo per un "errore di mira" e, più precisamente, "perché strattonato da una terza persona". A dimostrazione di ciò, ci sarebbe un video: nelle immagini si vede l'indagato che estrae la pistola. In questi stessi attimi, un altro individuo riesce a placcarlo. Nonostante questo però, l'arrestato punta comunque l'arma in direzione della vittima ed esplode un colpo d'arma da fuoco ad altezza uomo.

Fortunatamente non è riuscito a colpirlo. Gli investigatori si erano poi recati nel locale e avevano eseguito tutti i rilievi necessari a identificarlo. Dopo mesi e mesi di ricerca, sono riusciti a individuarlo. Nella serata di ieri quindi lo hanno arrestato in un bar a Brescia. Adesso si trova in carcere dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.