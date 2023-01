Entra nell’ascensore del suo condominio e viene aggredita, arrestato un 33enne Un 33enne è stato arrestato per violenza sessuale. A chiamare la polizia è stato l’addetto alle pulizie del condominio dove stava avvenendo l’aggressione. L’uomo era riuscito a infilarsi nell’ascensore dove era appena salita la 38enne.

A cura di Enrico Spaccini

Era entrata in ascensore per risalire nel suo appartamento, ma quell'uomo era riuscito a entrare con lei prima che le porte si chiudessero. Là il 33enne l'avrebbe aggredita, palpeggiandola tenendola bloccata. A sentire le urla della vittima, una donna di 38 anni, sono stati alcuni condomini e l'addetto alle pulizie dello stabile di via Fiume nel quartiere San Rocco a Monza che ha dato l'allarme al 112. L'uomo è stato arrestato poco dopo dagli agenti della squadra Mobile e portato in carcere con l'accusa di violenza sessuale.

La violenza nel condominio a San Rocco, il divieto di avvicinamento e la denuncia per oltraggio

La violenza è avvenuta ieri mattina, giovedì 26 gennaio, intorno alle 10. Secondo quanto raccontato dall'addetto alle pulizie e da altri testimoni, il 33enne si sarebbe infilato nell'ascensore prima che la 38enne potesse accorgersene o uscire in qualche modo. Quando gli agenti di polizia sono intervenuti, l'uomo stava ancora palpeggiando la sua vittima.

Identificato, l'aggressore è un cittadino camerunense richiedente asilo regolare fino al 22 febbraio scorso e che era già sottoposto dallo scorso 30 dicembre a divieto di avvicinamento per stalking nei confronti di un'altra donna residente in quello stesso condominio di San Rocco.

Il giorno prima, poi, era stato denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale da una dipendente della Biblioteca Civica di San Rocco per il suo comportamento molesto. Il 33enne, arrestato in flagranza di reato, è stato portato in carcere a San Quirico, e all'Ufficio immigrazione sono state già avviate le procedure per l'espatrio.