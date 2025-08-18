Entra in una profumeria nel centro di Mantova e ruba 700 euro di flaconi, denunciato 25enne: il video del furto

Lo scorso luglio un 25enne è entrato in una profumeria del centro storico di Mantova e ha rubato prodotto per un valore complessivo di 700 euro riuscendo poi a scappare senza essere preso. I Carabinieri, però, lo hanno identificato dai video delle telecamere di sorveglianza e l’hanno denunciato per furto aggravato.

Un frame del video del furto (Fonte: Carabinieri di Mantova).

Lo scorso luglio un ragazzo di 25 anni è riuscito a rubare diversi prodotti dal valore di 700 euro in una profumeria nel centro storico di Mantova, per poi fuggire. La commessa del negozio ha provato a intervenire per bloccarlo ma non ci è riuscita. Il furto e il ladro, però, erano stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza della profumeria. Acquisendo i video, i Carabinieri di Mantova sono riusciti a identificare il responsabile e a rintracciarlo. Il 25enne è stato denunciato con l'accusa di furto aggravato.

Tutto è accaduto lo scorso luglio, quando un ragazzo è entrato in una profumeria del centro storico di Mantova fingendosi un cliente interessato all'acquisto dei prodotti. Aggirandosi tra gli scaffali del negozio aveva annusato alcune fragranze di profumi da uomo e, dopo aver individuato alcune confezioni, con un gesto improvviso ne ha arraffate diverse e si è dato alla fuga. La commessa, prima notando l'atteggiamento sospetto dell'uomo e poi accorgendosi del furto, ha cercato di ostacolare la fuga del ladro ma senza riuscirci.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Mantova: i militari hanno raccolto la denuncia della titolare della profumeria e acquisito i video delle telecamere di sicurezza del negozio. Nelle immagini si vede il momento del furto, quando il ragazzo prende i profumi e scappa via correndo. A distanza di alcuni giorni i Carabinieri hanno denunciato il 25enne alla Procura della Repubblica di Mantova con l'accusa di furto aggravato. Il ragazzo era già noto alle Forze dell’Ordine per alcuni precedenti.