video suggerito

Entra in Comune e punta una pistola contro una dipendente: intervengono i carabinieri che lo arrestano Un uomo armato di una pistola si è presentato in Comune a Villadossola e ha puntato l’arma contro una dipendente: è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Paura nel pomeriggio di ieri 25 settembre a Villadossola. Un uomo armato di una pistola (che poi si è scoperto essere una scacciacani) si è presentato in Comune e ha puntato l'arma contro una dipendente. Fortunatamente sul posto sono corsi i carabinieri che hanno arrestato l'uomo, ovvero un 55enne residente nel paese, in flagranza di reato e con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto è accaduto verso le 11 di ieri: l'aggressore si è presentato dallo sportello di ricezione del pubblico del Comune dove era presente una dipendente dell’Ufficio Tecnico. L'uomo era stato chiamato dal Municipio perché doveva regolarizzare i pagamenti del canone d’affitto di un appartamento di edilizia pubblica in cui risiede. Quando però si è presentato sul posto ha iniziato a inveire e a minacciare la dipendente: l'uomo non poteva risolvere economicamente la situazione e pretendeva lo facesse la donna. Fino a quando ha estratto dallo zaino una pistola e gliela ha puntato contro.

La dipendente – come riporta La Prealpina – è corsa via cercando aiuto nei colleghi. Intanto l'aggressore è uscito dal Comune per essere fermato poco dopo dai militari. L'uomo ha posto inizialmente resistenza per poi cedere. I carabinieri intanto hanno sequestrato la pistola che si è scoperto successivamente essere una scacciacani. Si trova ora agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria. La dipendente del Comune ha presentato denuncia.