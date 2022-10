Enormi massi precipitano vicino ad alcune case: quattro famiglie costrette a scappare Enormi messi sono precipitati vicino ad alcune abitazioni in provincia di Lecco. Per fortuna non si sono registrati feriti. Sul posto i Vigili del Fuoco per le verifiche tecniche.

A cura di Ilaria Quattrone

Enormi massi sono caduti vicino ad alcune case di Ballabio, comune in provincia di Lecco. Quattro famiglie sono state costrette a evacuare. L'episodio si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 5 ottobre. I vigili del fuoco sono a lavoro per mettere in sicurezza l'intera area. Fortunatamente non ci sarebbero persone ferite.

La frana si è staccata in tarda serata, poco prima delle 22, nell'area compresa tra la strada provinciale 62 e via Valderia. I residenti hanno sentito la terra tremare e sono stati uditi diversi boati. Dai primi accertamenti effettuati sul posto, a cedere sarebbero stati almeno tre costoni di roccia, più altri frammenti di dimensioni minori.

La zona messa in sicurezza dai vigili del fuoco

I massi sono caduti dal monte Due Mani. Le case non sembrerebbero essere state danneggiate in alcun modo. In ogni caso, sono arrivati molto vicini alle abitazioni spaventando i residenti. Per questo motivo, i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco hanno deciso di mettere in sicurezza i cittadini per ragioni precauzionali. Sono in corso tutte le verifiche del caso per cercare di capire cosa possa aver causato la frana.

Al momento sono sette le persone che si trovano fuori casa a causa della frana di notevoli dimensioni. Ulteriori verifiche sono previste nella mattinata di giovedì. I pompieri effettueranno verifiche in quota per accertare l'eventuale presenza di ulteriori pericoli imminenti e, se necessario, per predisporre la rimozione del materiale instabile che rischia ancora di cadere sull'area sottostante.

Dalle verifiche effettuate nella notte non ci sarebbero danni alle abitazioni, a eccezione del probabile sfondamento di una recinzione. Sul posto, oltre alle squadre dei vigili del fuoco di Lecco, sono intervenuti anche i tecnici di Enel per verificare eventuali danni alla rete elettrica. Presente anche il sindaco di Ballabio, Giovanni Bussola.