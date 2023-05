Emettono “fatture per operazioni inesistenti” per evadere le tasse: 100 indagati per una maxi frode Sono quasi 100 le persone indagate per una frode da 30 milioni di euro. Si tratta di persone e società del mondo della pubblicità accusate di aver emesso “fatture per operazioni inesistenti” per evadere le tasse.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Si è conclusa nelle scorse ore l'inchiesta della Procura di Milano che vede 95 indagati per una frode al fisco da circa 30 milioni di euro. Stando alle indagini coordinate dal pm Paolo Storari, 62 persone e 33 società del campo pubblicitario attraverso fatture false sarebbero riuscite a evadere le imposte sui redditi e l'Iva.

"Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti"

In totale i capi di imputazione sono 109. Ciascuno di questi ha un valore che varia tra le decine e le centinaia di migliaia di euro che, sommati tutti insieme, raggiungono quasi i 30 milioni di euro. Al centro delle indagini della procura milanese ci sono 62 persone, tra rappresentanti e responsabili di aziende, e 33 società.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, tre indagati, ovvero un commercialista e gli amministratori di fatto e diritto della società Media Service Srl, per "consentire alle società clienti" di evadere "l'Iva e l'Ires" avrebbero emesso "fatture per operazioni oggettivamente inesistenti" per importi che raggiungevano quasi i 700mila euro. Un meccanismo che avrebbero replicato altre aziende, come Ads Management Consulting Srl e Mkt Group Srl.

Milioni impiegati in una serie di società

I presunti responsabili della maxi frode, sostiene la Procura, avrebbero impiegato in una serie di società "la somma complessiva" pari a 30 milioni di euro con lo scopo di "ostacolare l'identificazione" di questo denaro, profitto degli illeciti fiscali. A questi, avrebbero aggiunto anche altri "183mila dollari".

Infine, a quattro degli indagati viene contestata anche "l'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi fiscali, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, appropriazione indebita aggravata, autoriciclaggio".