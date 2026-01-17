milano
Emergenza donazioni sangue al Policlinico di Milano: “Situazione critica, cure e interventi a rischio”

L’appello degli Amici Donatori di Sangue dell’ospedale Policlinico di Milano. “Ci troviamo ad affrontare una grave emergenza legata alla carenza di sangue, è importante donare”
A cura di Francesca Del Boca
Immagine

"Il 2026 è appena iniziato e ci troviamo già ad affrontare una grave emergenza legata alla carenza di sangue". È l'appello del Policlinico di Milano ai milanesi e ai lombardi, diffuso attraverso i canali social ufficiali dell'ospedale. "In questo periodo dell’anno il calo delle donazioni è frequente, ma quest’anno la situazione è particolarmente critica ed è estesa all’intera Regione Lombardia", si legge all'interno del comunicato ufficiale degli Amici Donatori di Sangue del Policlinico di Milano.

"Cure e interventi nel nostro ospedale potrebbero essere a rischio, per questo è fondamentale donare il prima possibile. I pazienti del tuo ospedale hanno bisogno di te", prosegue l'avviso, diramato dal centro trasfusionale del Policlinico. "Se non puoi donare, aiutaci comunque con il passaparola tra amici, familiari o colleghi".

Un allarme che già aveva lanciato il presidente di AVIS Nazionale Oscar Bianchi. E che, in vista di un evento globale come le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, rischia di diventare presto un vero e proprio grido d'aiuto. Si parla infatti di oltre due milioni di persone attese complessivamente ai Giochi tra atleti, delegazioni, media, professionisti, turisti e spettatori.

