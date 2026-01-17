Emergenza donazioni sangue al Policlinico di Milano: “Situazione critica, cure e interventi a rischio”

"Il 2026 è appena iniziato e ci troviamo già ad affrontare una grave emergenza legata alla carenza di sangue". È l'appello del Policlinico di Milano ai milanesi e ai lombardi, diffuso attraverso i canali social ufficiali dell'ospedale. "In questo periodo dell’anno il calo delle donazioni è frequente, ma quest’anno la situazione è particolarmente critica ed è estesa all’intera Regione Lombardia", si legge all'interno del comunicato ufficiale degli Amici Donatori di Sangue del Policlinico di Milano.

"Cure e interventi nel nostro ospedale potrebbero essere a rischio, per questo è fondamentale donare il prima possibile. I pazienti del tuo ospedale hanno bisogno di te", prosegue l'avviso, diramato dal centro trasfusionale del Policlinico. "Se non puoi donare, aiutaci comunque con il passaparola tra amici, familiari o colleghi".

Un allarme che già aveva lanciato il presidente di AVIS Nazionale Oscar Bianchi. E che, in vista di un evento globale come le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, rischia di diventare presto un vero e proprio grido d'aiuto. Si parla infatti di oltre due milioni di persone attese complessivamente ai Giochi tra atleti, delegazioni, media, professionisti, turisti e spettatori.

"Le donazioni di sangue sono in calo", aveva avvertito in un'intervista rilasciata a fine anno a Il Sole 24Ore. "Il sistema sta pagando anche limiti organizzativi come la carenza di personale, la riduzione delle sedute, l’insufficiente programmazione regionale". Le soluzioni? "Una rete più ampia di punti raccolta attrezzati e organizzati, soprattutto associativi, così da sgravare gli ospedali e lasciare che i sempre meno medici dedichino il loro tempo prezioso alla cura. Nonché una strategia nazionale d’investimento su cui stiamo lavorando insieme alle istituzioni, che possa garantire un risparmio alla spesa pubblica".