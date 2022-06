Elezioni Lodi 2022, lo spoglio e i risultati in diretta: duello fra Casanova e Furegato Le operazioni di scrutinio sono iniziate alle ore 14. Sara Casanova, sindaco uscente, è il candidato per il centrodestra. Alla viglia, data per favorita su Andrea Furegato del centrosinistra. Ieri si è votato anche per il referendum abrogativo sulla giusitizia.

A cura di Enrico Spaccini

Andrea Furegato, candidato per il centrosinistra, e la sindaca uscente e candidata per il centrodestra Sara Casanova

Anche a Lodi, alle 14:00 sono iniziate le operazioni di scrutinio. I lodigiani sono andati alle urne lo scorso 12 giugno per eleggere il proprio sindaco tra i cinque candidati che si sono presentati. Otto delle 19 liste totali hanno dato il proprio appoggio a Sara Casanova: attuale sindaco uscente della Lega insediata nel 2016 dopo l'arresto di Simone Uggetti. Lo stesso numero di liste hanno presentato per il centrosinistra Andrea Furegato, l'unico che potrebbe trascinare le elezioni al ballottaggio del 26 giugno. Gli altri candidati sono: Stefano Buzzi, sostenuto da "Per l'Italia" con "Paragone Italexit", Lorenzo Bruno con "Lista loding" e Fulvio Curioni con "Democrazia e solidarietà".

I dati disponibili dalle 23 di domenica (orario di chiusura dei seggi) parlano di un'affluenza pari al 51,12 per cento. Ieri si è votato anche per i referendum abrogativi per i quali non si è raggiunto il quorum di voti.

Elezioni comunali Lodi 2022, affluenza al 51,12 per cento: lo spoglio per i risultati

Lo spoglio delle schede è iniziato alle ore 14. Ancora non sono stati comunicati dati dal ministero.

I candidati sindaco e le liste alle elezioni comunali 2022 di Lodi

Il centrodestra ha deciso di puntare ancora su Sara Casanova. La sindaca uscente che si è insediata dopo l'arresto nel 2016 dell'ex sindaco di centrosinistra Simone Uggetti: assolto in appello, ma annullato dalla Corte di Cassazione. La candidatura di Casanova è sostenuta dal senatore Luigi Augussori e dall'assessore regionale Pietro Foroni. Con la benedizione di Lorenzo Guerini (ex sindaco di lodi e oggi ministro della Difesa) e del segretario del Pd Enrico Letta, il centrosinistra propone Andrea Furegato. Il 25enne si presente alle comunali appoggiato anche dal Movimento 5 Stelle e da altri movimenti civici. Stefano Buzzi è, invece, ex assessore dell'attuale giunta. Fuoriuscito pochi mesi fa, ha abbandonato anche il partito di Giorgia Meloni. Lorenzo Bruno punta tutto sull'entusiasmo della giovinezza: lui classe '98, la maggior parte dei nomi della lista proposta sono under 30. Infine, Fulvio Curioni che si pone come alternativa sia al centrodestra che al centrosinistra.

Elezioni amministrative Lodi 2022, le previsioni sui risultati

Per Lodi non sono stati fatti sondaggi ufficiali. La sindaca uscente è l'avversario da battere, data per favorita per una riconferma. L'obiettivo di Furegato sarà proprio quello di trascinare le elezioni al ballottaggio. I lodigiani dovranno rispondere a come la politica ha gestito una delle città che per prime hanno dovuto dare i conti con la pandemia.

(Articolo in aggiornamento)