Chi è Renato Bosetti, il nuovo leader della Curva nord interista: è stato candidato con Casapound

A cura di Carlo Coi

Antonio Bellocco, erede di un'importante cosca di ‘ndrangheta e membro di spicco della Curva Nord interista, è stato ucciso il 4 settembre scorso da Andrea Beretta, anch'egli volto noto del tifo organizzato interista. L'omicidio si è consumato a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, si è trattato di uno scontro fratricida che probabilmente ha avuto come movente la divisione dei guadagni provenienti dalla curva. Lo scontro tra i due è avvenuto fuori dalla palestra Testudo, una scuola di pugilato sponsorizzata dal tifo organizzato interista, frequentata dalla frangia "calda" degli ultras.

Nuovo leader per la Curva Nord

Nella serata di ieri, intorno alle 21.30, i tifosi interisti si sono ritrovati per la prima volta dopo il terribile omicidio. L'incontro, come preannunciato giorni fa sulla pagina Instangram del gruppo, si è svolto presso il Baretto, storico luogo di ritrovo degli ultras. Una riunione durata poco più di 15 minuti, nei quali è stato annunciato il nuovo responsabile della Curva Nord. Il prescelto è stato Renato Bosetti, classe 1970, fondatore dello storico gruppo Old Fans. Il 54enne, noto alle forze dell'ordine per reati da stadio, è stato candidato con Casapound durante le elezioni regionali del 2018, in Lombardia, ricevendo 85 preferenze che non gli hanno consentito di essere eletto.

I post sulla pagina Facebook di Bosetti

Bosetti, sul suo profilo Facebook, ha espresso spesso opinioni forti, come quella volta che durante l'esercitazione della Nato,"Defender 2020", definì l'Italia una colonia degli Stati Uniti. Il 7 marzo 2020 ricondivise un post del Corriere della Sera nel quale veniva esplicitato il contagio del segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, aggiungendo in descrizione "morite tutti, disgrazia dell'Italia". Ritornando allo sport, nel 2021, sempre su Facebook, definì il derby di ritorno tra Inter e Milan, non come una semplice partita ma come una "guerra etnica".

Tra post di approvazione all'Ungheria di Orban e altri che criticano l'operato delle Ong che soccorrono i migranti, Bosetti è oggi il nuovo responsabile del secondo anello verde del Meazza. Nella riunione di ieri il 54enne ha fornito i dettagli e le direttive che la curva dovrà adottare nelle prossime partite; su tutte, non dovrebbe più comparire lo striscione storico "Curva Nord Milano 1969" perchè sostituito da un nuovo vessillo. Questo a testimonianza che la Curva Nord ha un nuovo direttivo.