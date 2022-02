Elettra Lamborghini e le multe prese a Buccinasco: “Non so manco dove c… sta” Elettra Lamborghini è stata multata più volte a Buccinasco, comune nell’hinterland milanese: “Non so nemmeno dove c… sta, Buccinasco” ha detto nelle sue stories.

A cura di Ilaria Quattrone

Elettra Lamborghini e le multe (Fonte: Instagram)

Eletta Lamborghini è stata multata più volte a Buccinasco, comune in provincia di Milano. L'influencer ha pubblicato alcune stories sul suo canale Instagram, in cui ha commentato quanto successo: "Non so nemmeno dove c…. sta Buccinasco", ha ribadito più volte. Lamborghini c'è andata giù pesante continuando a rivolgersi al Comune e ribadendo: "Non hai altro da fare che mandarmi i multoni?".

Lamborghini: Ti vieto di farmi le multe Buccinasco

Nelle sue stories viste da almeno sette milioni di followers, la rampolla della nota casa automobilistica ha poi detto che, nei giorni in cui sono state contestate le infrazioni, l'influencer non si trovasse nemmeno nel Comune: "Ti vieto di farmi le multe Buccinasco, non sono mai venuta lì, non ti permettere mai più". Lamborghini ha poi sostenuto che, secondo lei, le multe andrebbero fatte al momento: "Non è che ti fanno le multe e ti lasciano l'avviso, così uno capisce cosa ha sbagliato. Te le fanno arrivare a casa quindi non so manco cosa è successo, magari non ero manco io". Non è quindi chiaro se vi sia stato un errore o uno scambio di persona.

La risposta del sindaco Rino Pruiti

Visto l'insistenza con la quale Elettra Lamborghini ha ripetuto di non conoscere Buccinasco, il sindaco Rino Pruiti ha deciso di intervenire. Anche il primo cittadino ha voluto replicare su Instagram: "Cara Elettra, in qualità di Sindaco di Buccinasco, visto che non conosci il nostro Comune, ti invito a venirci a trovare per visitare la nostra bella città e per verificare queste multe". Chissà che l'influencer non decida di accettare l'invito e visitare Buccinasco.