Producevano cosmetici e profumi contraffatti con lavoratori in nero: multe da 29mila euro La guardia di finanza di Lodi ha sanzionato il titolare di un capannone dove sono stati trovati due lavoratori in nero e uno assunto irregolarmente. Già a novembre scorso erano stati trovati oltre 790mila profumi contraffatti.

A cura di Ilaria Quattrone

Hanno trovato due lavoratori in nero e uno assunto irregolarmente: è successo nella provincia di Lodi nella giornata di oggi, giovedì 27 gennaio. L'operazione, condotta dai militari della Guardia di Finanza, arriva dopo oltre sei mesi di indagini. A novembre scorso, le Fiamme Gialle avevano sequestrato 797mila cosmetici e profumi con etichette di marchi famosi, ma che in realtà erano contraffatti.

Non avevano registrato due dipendenti

Non solo. Sono stati sequestrati anche oltre 1.400 chili di oli essenziali che venivano utilizzati per confezionare i profumi. Due lavoratori non avevano alcun contratto: dagli approfondimenti è infatti emerso che non era stata fatta alcuna comunicazione telematica al ministero del Lavoro e quindi vi erano degli inadempimenti sia fiscali che contributivi. Il terzo lavoratore invece era irregolare perché si trattava di un familiare che lavorava abitualmente nell'impresa, ma la cui posizione non era stata comunicata all'Inail. Dopo le indagini, il titolare dell'impresa è stato sanzionato: dovrà pagare multe che avranno un minimo di 14.500 euro e un massimo di 29mila euro.

L'operazione a Montorfano: sono stati trovati due dipendenti in nero

Solo alcuni mesi fa, anche i militari della guardia di finanza di Como aveva trovato alcuni lavoratori senza contratto in un negozio a Montorfano, in provincia di Como. In totale sono stati trovati due dipendenti in nero che si occupavano delle mansioni all'interno di un bar. La guardia di finanza ha quindi multato i titolari, a cui è stata sospesa l'attività, e che hanno dovuto pagare una multa da 3.600 euro.