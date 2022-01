Elettra e Arianna sono le prime nate del 2022 alla Mangiagalli Si chiamano Elettra e Arianna le prime nate alla Clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano. Alex è il primo dell’ospedale San Carlo.

A cura di Giorgia Venturini

I primi nati alla Clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano: a sinistra il benvenuto a Elettra e a destra ad Arianna

Fiocco rosa e azzurro a Milano. È da poco passata la mezzanotte quando la clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano dà il benvenuto alla piccola Elettra: è nata all'una e 46 minuti ed è la prima nata in ospedale del nuovo anno. Pesa 2.9 chili ed è già la gioia di papà e mamma. Neanche un'ora dopo, sempre nel reparto no Covid della clinica, è la volta di Arianna. "Un ringraziamento speciale a tutti i professionisti del nostro Ospedale che ogni giorno sono a fianco delle donne e dei loro bambini", si legge in un post pubblicato dall'ospedale.

Alex è il primo nato all’ospedale San Carlo di Milano. Foto dalla pagina Facebook dell’ospedale

Gli altri nati nella notte in Lombardia

Si chiama Alex ed è invece un maschietto il primo bimbo nato all'Ospedale San Carlo di Milano: lo si sente piangere per la prima volta alle 4.21. "3110 grammi di felicita ed emozioni per mamma Monica, papà Fabio e tutto lo staff in servizio questa notte nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale San Carlo", scrivono invece sui social dall'ospedale. Le parole rilasciate dalla madre poco dopo il momento del parto sono di speranza: "2022 voglio che significhi per mio figlio e tutti quelli che vedranno la luce in quest'anno, la rinascita". La prima nata nel Bresciano invece è Gaia, venuta alla luce all'una e 38 minuti del nuovo anno all'ospedale di Esine, in Valcamonica. Sempre a Brescia, alle 5.06 è la volta di Luigi che abbraccia mamma e papà per la prima volta all'ospedale Civile di Brescia. Fiocco azzurro anche all'ospedale di Lecco: il primo nato è Gioele ed è nato alle 5.42. La prima nata in assoluto in Italia è invece Olivia, un secondo dopo la mezzanotte è venuta alla luce alla Casa di Cura Santa Famiglia di Roma.