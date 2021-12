Capodanno 2022 a Milano, tutti i musei aperti Come festeggiare la fine dell’anno e l’inizio del 2022 a Milano? Una buona idea può essere visitare uno dei musei che resteranno aperti. Ecco tutte le informazioni.

A cura di Francesco Loiacono

Cosa fare a Capodanno 2022 a Milano? Una buona idea è quella di festeggiare all'insegna della cultura, che non andrà del tutto in vacanza. Il Mudec (museo delle culture) e Palazzo Reale resteranno aperti infatti anche a Capodanno. Discorso diverso per l'ultimo dell'anno: venerdì 31 dicembre infatti quasi tutti i musei civici milanesi resteranno aperti, anche se con orari speciali. Vediamo dunque nel dettaglio il programma per le due giornate per gli amanti della cultura.

I musei aperti a Milano il 31 dicembre 2021: informazioni e orari

Venerdì 31 dicembre 2021 milanesi e turisti potranno visitare dalle ore 10 fino alle 17.30 i seguenti musei: Castello Sforzesco, Museo Archeologico, GAM Galleria d’Arte Moderna, Palazzo Morando|Costume Moda Immagine, Palazzo Moriggia|Museo del Risorgimento, Casa Museo Boschi Di Stefano, Studio Museo Francesco Messina, Museo di Storia Naturale e Acquario Civico. Saranno aperte sia le collezioni permanenti sia le mostre.

Anche il Museo del Novecento sarà aperto dalle 10 fino alle 17.30: oltre alla collezione permanente saranno visitabili le mostre "Mario Sironi. Sintesi e grandiosità", "Anna Valeria Borsari. Da qualche punto incerto", "invito 2021. Marinella Senatore" e "Vincenzo Agnetti e Paolo Scheggi. Il tempio. La nascita dell’Eidos".

Venerdì 31 dicembre sarà aperta anche la Pinacoteca di Brera, dalle 9.30 alle 18.30. Il Mudec, museo delle culture, sarà aperto dalle 9.30 alle 14, mentre Palazzo Reale sarà aperto dalle 10 alle 14.30. Il Pac, Padiglione d'arte contemporanea, sarà invece chiuso.

I musei aperti a Milano il 1° gennaio 2022: info e orari

A Capodanno 2022 come detto saranno due i musei che resteranno aperti. Il Mudec – museo delle culture di via Tortona osserverà i seguenti orari: dalle 14.30 alle 19.30. In programma tre mostre, oltre alle collezioni permanenti: "Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo", "Piet Mondrian. Dalla figurazione all’astrazione" e "TVBOY. La mostra". Identico orario anche per il Palazzo reale, accanto al Duomo, che ospita oltre alle collezioni permanenti le mostre "Corpus Domini. Dal corpo glorioso alle rovine dell'anima", "Realismo Magico, uno stile italiano", "Tullio Pericoli. Frammenti", "Pablo Atchugarry. Vita della materia" e "Monet. Opere dal Musée Marmottan Monet di Parigi". A tutti coloro che vorranno trascorrere l'ultimo dell'anno o Capodanno L'ultimo ingresso a tutti i musei è consentito fino a un’ora prima della chiusura.