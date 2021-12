Quali musei sono aperti a Santo Stefano a Milano Ecco tutti i musei e le mostre aperte a Milano oggi, domenica 26 dicembre, giornata di Santo Stefano.

Tra una mangiata e l'altra per le festività natalizie i milanesi possono continuare a visitare mostre e musei cittadini. Dopo la giornata di Natale di ieri, in cui molti luoghi erano chiusi, oggi, giorno di Santo Stefano, sono tante le collezione da poter ammirare in tutta la città.

Quali musei sono aperti a Santo Stefano a Milano

Ad esempio, dalle 10 alle 17.30 si aprono le porte delle collezioni permanenti e delle mostre del Castello Sforzesco, quelle del Museo archeologico, della GAM-Galleria d'arte moderna, di Palazzo Morando|Costume Moda Immagine, di Palazzo Moriggia|Museo del Risorgimento, di Casa Museo Boschi Di Stefano, dello Studio museo Francesco Messina, del Museo di storia naturale e dell'Acquario civico. Gli stessi musei resteranno invece chiusi il primo dell'anno. Aperto anche il Museo del Novecento dalle 10 alle 19.30. Il Mudec resta aperto dalle 9.30 alle 19.30, mentre Palazzo Reale dalle 10 alle 19.30. Il Pac – Padiglione di arte contemporanea, infine, è aperto dalle 10 alle 19.30. In tutti i musei sopraelencati aperti oggi, l'ultimo accesso è consentito un'ora prima della chiusura.

Le regole per visitare musei e mostre a Milano

Come da ormai consuetudine, in tempi pandemici, l'ingresso alle mostre e nei musei è consentito solamente con una temperatura corporea inferiore a 37,5 gradi centigradi. Ogni visitatore deve indossare per tutto il tempo della visita una mascherina che a partire dal 30 dicembre dovrà necessariamente essere della tipologia ffp2. Necessario anche dotarsi di green pass senza il quale non si potrà accedere ai luoghi. Dal 30 dicembre servirà invece il super green pass. All'interno, occorrerà rispettare il distanziamento.