È stato trovato morto Martino Cazzola: il 54enne era disperso da due giorni in Valtellina Martino Cazzola è stato trovato morto per annegamento lungo un corso d’acqua della Bassa Valtellina. L’operaio 54enne di Cosio Valtellino era disperso da venerdì 1 dicembre.

A cura di Enrico Spaccini

Martino Cazzola (foto da Facebook)

È stato trovato senza vita Martino Cazzola, l'operaio di Cosio Valtellino (in provincia di Sondrio) disperso da venerdì mattina 1 dicembre. Il 54enne era uscito per una passeggiata, ma non era rientrato per l'ora di pranzo. Partite le ricerche, nel pomeriggio di ieri è stato individuato il segnale del cellulare di Cazzola e all'alba di oggi il suo corpo è stato trovato lungo un corso d'acqua dove è deceduto per annegamento.

Il 54enne viveva a Cosio insieme all'anziana madre, di cui si prendeva cura ogni giorno. In questo periodo, Cazzola non stava più andando al lavoro a causa di un infortunio, non grave, che aveva riportato durante un turno. Venerdì mattina aveva deciso di uscire di casa per andare a fare una passeggiata tra i boschi della Valtellina, ma non ha fatto ritorno per pranzo come invece sua madre si aspettava che facesse.

Iniziate le indagini, le prime tracce dell'operaio 54enne sono state trovate nel pomeriggio del 2 dicembre. L'elicottero della guardia di finanza, infatti, grazie alla speciale strumentazione di cui è dotato è riuscito a individuare il segnale emesso dal cellulare di Cazzola. Poco lontano da lì, i militari del Soccorso alpino, i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile hanno rinvenuto il giaccone con il quale era uscito di casa.

Infine, all'alba del 3 dicembre le squadre dei soccorritori hanno ripreso le ricerche che si sono concluse poco dopo, intorno alle 11:30, con il ritrovamento del cadavere di Cazzola. Il suo corpo giaceva a poca distanza da un corso d'acqua della Bassa Valtellina e pare che il 54enne sia deceduto proprio a causa di un annegamento.