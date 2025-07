Trovato il corpo di Fabio Festa in un canalone, il 32enne era disperso da giorni

È stato trovato morto Fabio Festa, l’uomo di 32 anni, originario di Chiari (Brescia), che era scomparso da sabato 19 luglio. Il cadavere è stato trovato oggi, martedì 22 luglio, in fondo a un canalone a Blumone. La zona in cui è stato rinvenuto era impervia.

Nella giornata di oggi, martedì 22 luglio 2025, è stato trovato il cadavere di Fabio Festa, l'uomo di 32 anni, originario di Chiari, comune in provincia di Brescia, che era scomparso da sabato 19 luglio. Il corpo è stato trovato attorno alle 8.30 in fondo a un canalone a Blumone. A notarlo sono stati i vigili del fuoco durante un sorvolo con l'elicottero.

I soccorsi avevano concentrato le ricerche proprio in quell'area grazie alla triangolazione del segnale del cellulare del 32enne. Più o meno è stato trovato a 450 metri di distanza dall'ultimo punto in cui era stata attivata l'app utilizzata per leggere il sentiero per la salita alla cima. I soccorritori hanno organizzato le operazioni di recupero della salma, che è stata poi trasferita all'ospedale di Esine.

Festa ara arrivato in automobile nella giornata di sabato. Si era poi avviato lungo il sentiero. Da quel giorno, nessuno lo ha più sentito e, per questo motivo, ne è stata denunciata la scomparsa. Nella giornata di domenica 20 luglio sono iniziate le ricerche tra il Gaver, il Blumone e il lago della Vacca. Le operazioni sono state portate avanti dalla quinta delegazione bresciana del soccorso alpino, dai vigili del fuoco, dal soccorso alpino della guardia di finanza e dai carabinieri. Presenti anche gli operatori sanitari del servizio di emergenza urgenza della Lombardia (Areu).

Il 32enne era un appassionato tifoso del Brescia e faceva parte del gruppo Gioventù Dannata. Diversi quindi i messaggi di cordoglio: "Un dolore forte per tutti il mondo Ultras e per tutti i tifosi delle rondinelle", scrive un utente sui social.