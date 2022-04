È stato trovato il cadavere di Fabio Castellini, l’uomo di 82 anni scomparso da due settimane Fabio Castellini, l’uomo di 82 anni con Alzheimer che era sparito più di dieci giorni fa, è stato ritrovato morto.

A cura di Ilaria Quattrone

Non si avevano sue notizie da due settimane. Nella giornata di oggi, sabato 9 aprile, è stato trovato il suo cadavere. Fabio Castellini, 82 anni, era sparito da Prabione frazione di Tignale, comune in provincia di Brescia. I suoi famigliari, spaventati, avevano lanciato diversi appelli. Avevano inoltre richiesto l'aiuto della trasmissione Chi l'Ha Visto che va in onda su Rai Tre. Una tragedia che è stato un fulmine a ciel sereno.

L'allarme lanciato da un passante

A vedere il suo cadavere è stato un passante che ha quindi chiamato immediatamente il numero unico delle emergenze 112. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici però non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Dagli approfondimenti, è poi emerso che il corpo apparteneva all'anziano che era scomparso da diversi giorni. Sulle cause della morte si indagherà, ma probabilmente è morto qualche giorno dopo la scomparsa.

L'82enne soffriva di Alzheimer

L'82enne, che era di Fasano frazione di Gardone Riviera, soffriva di Alzheimer. Stando alle prime informazioni ottenute, l'uomo forse si era perso durante una passeggiata. Dopo la denuncia di scomparsa, le forze dell'ordine avevano avviato le ricerche coinvolgendo diversi operatori e volontari e analizzato le immagini delle telecamere di video-sorveglianza. Nei video lo si vedeva camminare a piedi sulla provinciale in direzione Tremosine. Si trovava a tre chilometri dalla casa di famiglia. Dopodiché non era stato più visto e i parenti preoccupati avevano denunciato la scomparsa. Una decina di giorni fa erano poi state sospese le ricerche.