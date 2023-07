È stato sequestrato il cellulare di Leonardo La Russa, accusato di violenza sessuale da una 22enne È stato sequestrato il cellulare di Leonardo Apache La Russa, il figlio del presidente del Senato accusato da una ragazza di 22 anni di violenza sessuale.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato sequestrato il cellulare di Leonardo Apache La Russa, il figlio del presidente del Senato accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 22 anni. A darne notizia l'agenzia Agi. La Procura avrebbe infatti emesso un decreto di sequestro eseguito dalla squadra mobile.

La consegna è avvenuta in presenza dell'avvocato Adriano Bazzoni che difende il 21enne. Stando a quanto riporta l'agenzia Ansa non sarebbe stata sequestrata la sim perché intestata a una società collegata allo studio legale del senatore. Le ricerche quindi avverranno per parole chiave.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa: "È stato superato ogni limite"

Nel frattempo il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha deciso di dare a un legale il mandato di tutelare la sua famiglia. Per La Russa sarebbe stato "superato ogni limite" da parte delle opposizione e anche dai media. Sembrerebbe infatti, stando a quanto riporta il quotidiano Il Corriere della Sera, che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni abbia raccomandato ai suoi ministri ed esponenti del partito di evitare esternazioni considerato le ultime inchieste che stanno coinvolgendo alcuni politici di Fratelli d'Italia.

La Russa avrebbe quindi detto ad alcuni collaboratori:"Si è creato un brutto clima e non posso più accettare le strumentalizzazioni su una vicenda privata". Lo staff del senatore ha diramato una nota in cui si sottolinea che per La Russa sarebbe stato "passato il segno".

Il cellulare potrebbe fornire elementi per ricostruire la dinamica

Lo smartphone potrebbe infatti fornire elementi necessari a ricostruire la dinamica della presunta violenza sessuale. La 22enne che lo accusa ha raccontato agli inquirenti di aver subito un abuso il 18 maggio scorso quando, dopo una serata in discoteca in cui avrebbe incontrato Leonardo La Russa, si è risvegliata nel letto di casa sua completamente nuda. Ha inoltre raccontato di avere un buco di alcune ore.