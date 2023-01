È stata tovata morta Elda Marchesi Randi: era scomparsa da due giorni Elda Marchesi Randi è stata trovata morta a Robecco sul Naviglio (Milano): l’84enne era scomparsa due giorni fa.

A cura di Ilaria Quattrone

Elda Marchesi Randi (Fonte: Facebook)

È stata trovata morta Elda Marchesi Randi, la donna di 84 anni che due giorni fa – mercoledì 25 gennaio – era scomparsa. La donna si era allontanata da Busto Arsizio (Varese) con la sua automobile e, da quel giorno, nessuno ha più avuto sue notizie. I familiari avevano lanciato diversi appelli, accolti anche dall'associazione Penelope, l'Associazione Nazionale delle Famiglie e degli amici delle persone scomparse.

L'automobile era stata trovata alcune ore prima

Purtroppo nella giornata di oggi, venerdì 27 gennaio, è stato trovato il suo corpo a Robecco sul Naviglio, in zona Salita dell'Erta, territorio che è alle porte di Milano. Solo qualche ora prima, le forze dell'ordine avevano ritrovato la sua automobile: è stata lasciata al confine con il Piemonte. I carabinieri della Stazione di Abbiategrasso, che stavano indagando sul caso, avevano dato il via a tutte le procedure del caso.

Non ci sarebbero segni di morte violenta

Alcune ore dopo il ritrovamento del veicolo, i vigili del fuoco hanno lanciato l'allarme: hanno infatti confermato di aver trovato un corpo. E subito dopo è arrivata la conferma dell'identità. Sulla base di un primo esame autoptico, così come riportato dal giornale locale VareseNews, non sembrerebbero esserci segni di una morte violenta. Le cause del decesso sono quindi ancora da accertare.

Marchesi Randi era molto conosciuta nella sua comunità perché gestiva la tessitura Randi, azienda che è stata fondata nel 1931. L'84enne da alcuni mesi soffriva di problemi legati alla memoria. Per questo motivo, quando i parenti non l'hanno vista rientrare, hanno subito lanciato l'allarme.