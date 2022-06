È stata ritrovata Simonetta, la 29enne scomparsa a Milano lo scorso 6 giugno È stata ritrovata Simonetta, la 29enne scomparsa lo scorso 6 giugno a Milano.

È stata ritrovata Simonetta, la ragazza di 29 anni scomparsa lo scorso 6 giugno a Milano. L'ultima volta che era stata vista, usciva dal pronto soccorso dell'ospedale San Paolo. Di lì a poco, nessuno avrebbe saputo più nulla. Almeno fino a ieri pomeriggio quando i carabinieri di Milano sono riusciti a identificarla in piazza Oberdan, a due passi da Porta Venezia. Dopo essersi accertati che la ragazza fosse la 29enne scomparsa, gli agenti hanno allertato il 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza. I soccorritori l'hanno visitata e accompagnata in ospedale, al Fatebenefratelli, per ulteriori accertamenti clinici.

Simonetta era scomparsa dallo scorso 6 giugno

L'allarme era stato dato dalla sorella di Simonetta, Valentina, la quale aveva scritto su Facebook che la ragazza era stata "vista l’ultima volta la mattina del 6 giugno all’uscita del pronto soccorso dell’ospedale San Paolo". Valentina aveva spiegato che Simonetta non disponeva di documenti con sé e nemmeno del cellulare, sottolineando che la sorella aveva "urgente bisogno di cure mediche". Poi, l'invito a chiunque la riconoscesse di allertare immediatamente le forze dell'ordine. A MilanoToday, Valentina aveva detto che la sorella aveva bisogno di farmaci specifici. Fortunatamente ieri la questione si è risolta con un lieto fine. Ora, dopo gli accertamenti medici in ospedale, Simonetta sarà dimessa. La famiglia, residente in Puglia, potrebbe raggiungerla a Milano.