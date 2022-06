Scomparsa a Milano Simonetta Mastropasqua, l’appello della famiglia: “Ha urgente bisogno di cure” A Milano si cerca Simonetta Mastropasqua. La donna, 29 anni, risulta scomparsa dallo scorso 6 giugno.

Simonetta Mastropasqua, 29 anni

A Milano si cerca Simonetta Mastropasqua, che risulta scomparsa dallo scorso 6 giugno. A dare l'allarme è la famiglia della donna, residente in Puglia, che ha presentato anche denuncia presso le forze dell'ordine. La 29enne ha urgente bisogno di cure mediche e l'ultima volta è stata avvistata fuori dall'ospedale San Paolo di Milano, in Barona.

Scomparsa Simonetta Mastropasqua: ha bisogno di cure urgenti

Come pubblicato sui social network dalla sorella di Simonetta, Valentina, la 29enne "è stata vista l’ultima volta la mattina del 6 giugno all’uscita del pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. Simonetta è alta 168 centimetri e ha i capelli scuri. Si ipotizza frequenti la zona Duomo/Navigli. Non ha documenti con sé, né cellulare e ha urgente bisogno di cure mediche. Nel caso la vedeste, vi chiederei di contattare immediatamente le autorità competenti, indicando la sua posizione". Valentina ha poi concluso il messaggio di aiuto ringraziando in anticipo chiunque riuscisse a fornire informazioni utili sulla sorella. In alcune dichiarazioni rilasciate a MilanoToday, Valentina ha detto che Simonetta "ha bisogno dei suoi farmaci e di essere curata ma da due settimane non si trova".

Nel Pavese si cerca la 15enne Greta Marchio

In Valle Lomellina, nel Pavese, si cerca invece Greta Marchio, una ragazzina di 15 anni scomparsa dallo scorso 15 giugno. Con sé, la giovane non ha né cellulare né soldi. Alta 1,60 metri, pesa 45 chili. Come comunicato dalle forze dell'ordine, al momento della scomparsa Greta indossava i pantaloni di una tuta color nero, scarpe da ginnastica bianche marca Nike e una maglietta bianca. Le sue tracce si sono perse dalle 19 circa del 15 giugno.