È scomparso Bruno Cipolat, il figlio lo cerca in tutta Milano: è malato di Alzheimer L’uomo, di 78 anni, si è allontanato da casa in Ripa di Porta Ticinise alle 7,30 di mattina del 25 febbraio. Indossa una tuta blu con un cardigan beige e le toppe marroni.

Bruno Cipolat è scomparso la mattina di sabato 25 febbraio a Milano. È uscito verso le 7,30 dalla sua abitazione in Ripa di Porta Ticinese e da quel momento si sono perse le sue tracce. Il figlio lo cerca in tutta Milano, in particolare Navigli, tramite i social.

La scomparsa di Bruno

Si è attivata anche l'associazione Penelope, che si occupa di supportare le famiglie delle persone scomparse, per ritrovare Bruno, di cui si sono perse le tracce a Milano da oggi sabato 25 febbraio.

Secondo la descrizione fornita dai familiari, ha 78 anni, è alto un metro e 62 centimetri, ha i baffi e i capelli brizzolati. L'uomo si è allontanata da casa, in Ripa di Porta Ticinese verso le 7,30 del mattino.

Pertanto non ha con sé documenti, soldi o cellulare. È ancora vestito con abbigliamento casalingo: indossa una tuta (o pigiama) blu, una cardigan beige con toppe marroni e ha un paio di zoccoli grigi ai piedi.

Bruno porta gli occhiali con una montatura metallica. Ma potrebbe non ricordare il suo nome, visto che soffre di Alzheimer e questo potrebbe averlo portato a perdere la strada di casa.

Chi contattare

Nel caso qualcuno dovesse vederlo in giro per Milano, oltre ale forze dello'ordine al numero di emergenza 112, può contattare direttamente l'associazione Penelope al numero 380.7814931. Oppure può provare a chiamare direttamente il figlio Matteo al numero 347.1871336.

I familiari lo stanno cercando e hanno diffuso un appello sui social.