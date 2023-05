È morto il sindaco di Peschiera Borromeo Augusto Moretti: aveva 54 anni È stato stroncato da un malore mentre faceva sport: a ritrovarlo, nel primo pomeriggio di ieri venerdì 14 maggio, è stata la moglie Elena. “Abbiamo perso un amministratore capace e appassionato”, le parole di Attilio Fontana.

Augusto Moretti

È morto a 54 anni Augusto Moretti: era sindaco di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano. A ritrovarlo, nel primo pomeriggio di ieri venerdì 14 maggio, è stata la moglie Elena: aveva addosso la sua tenuta sportiva, probabilmente per il solito allenamento mattutino sul tapis roulant.

Il cordoglio della politica lombarda

Avvocato e politico, lascia i figli Ludovica, 19 anni, e Stefano, 17 anni. "Con grande tristezza diamo l'annuncio che il nostro amato sindaco, avv. Augusto Moretti, è mancato oggi a causa di un improvviso malore", ha scritto in una nota il presidente del Consiglio comunale Luigi Di Palma. "Tutto il Comune, la Giunta, il Consiglio Comunale e la Città si stringono con cordoglio alla famiglia, alla amatissima moglie Elena, agli adorati figli Ludovica e Stefano in questo momento di lutto".

"23 anni di matrimonio e 13 di fidanzamento sono tanti, ma gli anni trascorsi insieme saranno sempre pochi", aveva scritto su Facebook proprio pochi giorni fa, pubblicando una foto della consorte.

Esponente del centrodestra, dal 2015 era anche componente della Commissione di Giustizia Amministrativa dell’Ordine degli avvocati di Milano. "Con grande tristezza apprendo dell’improvvisa scomparsa di Augusto Moretti, Sindaco di Peschiera Borromeo. Abbiamo perso un amministratore capace e appassionato", le parole del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

L'addio di Peschiera Borromeo

Amministratore di Peschiera Borromeo dal 2021, fu eletto con lo slogan: “Io da solo sono solo un uomo, noi insieme siamo Peschiera".

"È una città meravigliosa, voglio scendere in campo per fare la differenza", aveva detto del suo paese durante la campagna elettorale. Oggi Peschiera scende in strada per lui: questa sera, alle ore 21, davanti al Comune si terrà una piccola commemorazione spontanea in suo onore. I cittadini, per l'occasione, sono invitati ad accendere una candela.