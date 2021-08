È morto il sindaco di Lugano Marco Borradori: aveva 62 anni Il sindaco di Lugano Marco Borradori è morto a causa di un arresto cardiaco mentre stava facendo jogging ieri martedì 10 agosto. Disperato il trasporto e il ricovero in ospedale dove è morto oggi verso le 18. A darne la notizia è stato il Comune: a Lugano era primo cittadino dal 2013.

A cura di Giorgia Venturini

È morto il sindaco di Lugano Marco Borradori. A darne la notizia è stato il Comune: dalle prime informazioni emerse Borradori è stato stroncato da un arresto cardiaco mentre stava facendo jogging ieri martedì 10 agosto. Nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo: le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi ai sanitari del 118 intervenuti sul posto. Per lui non c'è stato più nulla da fare: è morto dopo ore di ricovero, verso le 18 di oggi mercoledì 11 agosto. "Le colleghe e i colleghi di Municipio, le collaboratrici e i collaboratori dell'amministrazione cittadina, unitamente a tutto il Consiglio Comunale della Città di Lugano, partecipano con sentimenti di profondo cordoglio al lutto dei famigliari e, facendosi interpreti dei sentimenti a nome della cittadinanza tutta, elevano alla sua memoria un pensiero di rispettosa riconoscenza", scrivono dal Comune.

Era sindaco di Lugano dal 2013

Una vita per la politica: dopo una laurea in diritto all'Università di Zurigo, Borradori era diventato avvocato prima di entrare in politica. Dal 1991 al 1995 è stato deputato nel Consiglio nazionale per la Lega dei Ticinesi. Negli stessi anni è stato anche responsabile del Dicastero delle Aziende municipalizzate a Lugano, città dove ha sempre vissuto. Nel 1995 è l'anno delle elezioni al Consiglio di Stato: ricoprì l'incarico di responsabile della gestione, pianificazione e sviluppo del territorio cantonale. Entra in municipio a Lugano per la prima volta il 14 aprile del 2013 il giorno in cui vinse le elezioni contro l'ex sindaco Giorgio Giudici. Ora tutto il paese è in lutto: tanti i messaggi che arrivano dal mondo della politica. In tanti infatti lo hanno incontrato durante la sua lunga carriera.