È morto il fondatore di Radio Maria e Radio Mater: don Mario Galbiati aveva 92 anni È morto all’età di 92 anni don Mario Galbiati. Il sacerdote lombardo è stato il fondatore di Radio Maria e di Radio Mater, emittenti ascoltate in tutto il mondo.

A cura di Francesco Loiacono

Don Mario Galbiati

È morto don Mario Galbiati, fondatore di Radio Maria e Radio Mater. Il sacerdote, che aveva 92 anni, è scomparso mercoledì 13 aprile, proprio alla vigilia del triduo pasquale. A comunicare la notizia sono state la Diocesi di Milano e l'emittente radiofonica Radio Mater, che il sacerdote ha seguito fino all'ultimo. Galbiati era malato da tempo e da circa una ventina di anni si sottoponeva a dialisi. I suoi funerali saranno celebrati martedì 19 aprile alle 15 presso la chiesa parrocchiale di San Vittore in Albavilla, in provincia di Como.

La nascita di Radio Maria

Don Mario Galbiati nacque a Sant'Albino di Monza il 6 febbraio del 1930 e fu ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 28 giugno del 1953. Dal 1953 al 1966 è stato vicario parrocchiale ad Albavilla, mentre dal 1966 al 1995 è stato il parroco della chiesa dei Santi Pietro e Paolo ad Arcellasco di Erba, in provincia di Como. È proprio lì che iniziò il suo "apostolato radiofonico", come lo definiva: "Durante la Missione cittadina che nel 1983 coinvolse le parrocchie di Erba, mi sorse il desiderio di portare la predicazione anche ai malati che non potevano venire in chiesa, attraverso un’antenna installata sul campanile – raccontava don Galbiati, come riportato sul sito della Diocesi di Milano -. Grazie al supporto di alcuni esperti, realizzammo quel progetto e, al termine della Missione, con il Consiglio pastorale decidemmo di andare avanti".

Fu così che nacque la radio parrocchiale che poi nel 1987, dopo la costituzione dell'Associazione Radio Maria, divenne l'emittente radiofonica con una copertura capillare prima in tutta Italia – grazie a una rete nazionale che già nel 1990 contava su oltre 500 ripetitori, oggi diventati oltre 850 – e poi in tutto il mondo, con l'apertura delle trasmissioni da New York (nel 1992), dal Burkina Faso, dal Perù e poi da altri Paesi.

L'estromissione da Radio Maria e la fondazione di Radio Mater

Nel 1991 don Galbiati venne estromesso dall'Associazione Radio Maria, in quello che lui definì un "temporale umano". Ma il suo "apostolato radiofonico" proseguì nel 1994 con la fondazione di Radio Mater, definita dal cardinale Carlo Maria Martini uno "strumento di crescita nella fede per una sempre più efficace testimonianza cristiana". "Il nostro caro don Mario Galbiati ora ci precede in Cielo – hanno scritto sulla pagina Facebook di Radio Mater comunicando la notizia della morte del fondatore -. Lo accompagniamo nel suo viaggio con la nostra preghiera e lo salutiamo con le sue parole: coraggio e avanti".