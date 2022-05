Programma e ospiti di Party Like a Deejay, la festa per i 40 anni di Radio Deejay al parco Sempione Presentato il programma di Party Like a Deejay, la festa organizzata da Radio Deejay per celebrare i 40 anni dalla nascita dell’emittente di via Massena. Tra i tanti ospiti, Fabri Fibra, Madame, Marracash, Elisa e Ghali.

Festa grande per Radio Deejay che quest'anno festeggia i 40 anni di vita. Per l'occasione, l'emittente di via Massena abbandonerà per 48 ore i suoi studi trasferendosi al Parco Sempione dove ha organizzato un party per celebrare l'anniversario insieme ai suoi ascoltatori. Agenda fitta di eventi, artisti di primo livello sul palco e una due giorni che promette di far dimenticare gli ultimi due anni. L'appuntamento è nel cuore verde di Milano il 25 e il 26 giugno.

Sul palco della festa di Radio Deejay Fabri Fibra, Elodie e Ghali

All'interno del Parco Sempione saranno allestiti spazi per il wellness e lo sport, oltre che palchi (uno dei quali all'Arena Civica) su cui si esibiranno circa trenta artisti. Tra i nomi confermati spiccano quelli di Marracash, Fabri Fibra, Coez, Elisa, Elodie, La Rappresentante di Lista, Ghali e Marco Mengoni. Questi, insieme ad altri, si esibiranno sabato 25 giugno all'Arena sul main stage per la serata di apertura a partire dalle 21 e fino a mezzanotte. Gli ultimi biglietti per assistere allo show sono disponibili su Ticketone. Gratuiti, invece, gli spettacoli del palco del Teatro Burri, nel centro di Parco Sempione, dove i fan potranno cantare le canzoni di Ditonellapiaga, Mecna, Michele Bravi, Tananai e tanti altri. Agli show del Teatro Burri si alterneranno poi le dirette dei programmi di Deejay. Per la chiusura di domenica 26 giugno dalle 18 alle 20 è invece fissato il dj set al tramonto di Cosmo e Mace.

Sport e wellness a Party Like a Deejay

Come detto, Party Like a Deejay non sarà contraddistinto solo da eventi live. Tanto spazio sarà riservato allo sport e al wellness. Due campi da padel saranno installati all'Arco della Pace e saranno aperti dalle 10 alle 20 di sabato e domenica. Gli spazi saranno prenotabili dal 6 giugno. Tra la Triennale e Piazza del Cannone, invece, dalle 10 alle 20 di sabato e dalle 9 alle 19 di domenica, trainer professionisti terranno lezioni di Yoga, Pilates e Animal Flow. Le lezioni saranno prenotabili a partire dal 6 giugno e avranno una durata di 45 minuti per un numero massimo di 50 persone. Accesso libero invece per le sfide di 3 contro 3 a basket e tiri liberi nei campetti a fianco il Teatro Burri. Per tutti gli eventi e gli orari, si può consultare il sito ufficiale di Party Like a Deejay cliccando qui.